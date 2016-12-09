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    Орлов: «Не вижу у «Спартака» поставленной игры. Кто-то может утверждать, что с таким футболом они продолжат всех побеждать?»

    Известный телекомментатор Геннадий Орлов не считает, что «Спартак» в нынешнем сезоне демонстрирует выдающийся футбол. По его словам, красно-белые играют на вдохновении.

    – Пятиочковое отставание «Зенита» от «Спартака» – это ничто?

    – Пять очков есть пять очков. Но посмотрим, что будет дальше. Все-таки «Спартак» играет на вдохновении, поставленной игры у красно-белых я не вижу. Кто-то может утверждать, что с таким футболом подопечные Карреры обязательно продолжат всех побеждать? Да нет. У них первая весенняя встреча против «Краснодара». Поживем – увидим. При этом первое место «Спартака» всколыхнуло болельщиков по всей стране. Для нашего футбола это очень хорошо.

    – То есть, по-вашему, лидерство красно-белых больше связано с настроем и куражом, нежели с качеством футбола?

    – Да, пока это вдохновение. Новый тренер. Глушаков, Комбаров. Какие Глушаков забил два решающих гола! У него это первый такой отрезок в карьере, он переживает эмоциональный всплеск. Но как долго он продержится на этом пике? В сборной, например, у него присутствовал технический брак. Комбаров – тоже молодец, но как он будет выглядеть весной? Как продержать этот эмоциональный фон до конца? Если сохранят его, то могут и выиграть чемпионат.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.12.2016 17:50
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +19

      какой-то-тип 10 декабря 2016, 14:44

      " Кто-то может утверждать, что с таким футболом подопечные Карреры обязательно продолжат всех побеждать? Да нет. У них первая весенняя встреча против «Краснодара»."
      Всё. Краснодар - стена. Зенит не разбил её, значит, ни у кого это не получится(Логика Гены)
      "Комбаров – тоже молодец, но как он будет выглядеть весной?"
      просто молодец? никакого разъяснения, почему. И это футбольный специалист?
      "Да, пока это вдохновение. Новый тренер."
      А у Зенита какой?
      " Но посмотрим, что будет дальше. Все-таки «Спартак» играет на вдохновении, поставленной игры у красно-белых я не вижу."
      И он действительно считает, что весной будет спад, только потому что у них нет игры? а как же те месяцы подготовки перед 2-ой половиной чемпионата?
      Короче, никакого уважения к другим клубам. Бесявый комментатор. А у него еще интервью берут. Видимо, для срача. Или потому что он по дешевке продает свои "знания футбольного мира"

      1
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      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > какой-то-тип 10 декабря 2016, 16:50

      "Да, пока это вдохновение. Новый тренер."
      А у Зенита какой? --- вот тут разница большая... Каррера ни чего трогать после Аленичева не стал он просто раскрепостил команду и хорошо замотивировал ее, в то время, как Лучески полностью все сломал нафиг и начал гнуть свою линию...

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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 10 декабря 2016, 12:51

      Спартак не так уж и хорош, и это правда, как и правда то, что остальные еще хуже и на их фоне Спартак смотрится всё же предпочтительнее, плюс команде сопутствует удача. А вообще победы 1-0 это чемпионский стиль ЦСКА.

      Зенит же не на столько стабилен, что бы утверждать, что 5 очков - не существенный отрыв. В октябре игра у команды была, в ноябре её не стало.

      2
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      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN 10 декабря 2016, 11:13

      СПАРТАК силён духом сейчас как давно не было-сильнее в этом плане,чем Зенит-у которого может и лучше поставлена игра...не всё на поле решают тактические схемы...надеюсь,что к весне Каррера выведет команду на эмоциональный и функциональный пик-опыта ему не занимать.Все спартачи понимают-в этом году реально взять чемпионство и подстёгивать их не нужно,главное,чтоб не было травм...

      1
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      Рейтинг: +7944

      BarStep 10 декабря 2016, 11:01

      Пожалуй соглашусь с автором, при этом заметьте, что говорит исключительно про пищевик. Ни каких ремарок про другие клубы, тем более про Зенит - ни слова. Чего спамовские всколыхнулись, и троллят про Зенит?

      1
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 10 декабря 2016, 10:32

      Пока они лидеры, но ненадолго

      -2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 10 декабря 2016, 10:25

      Топ эксперт )

      2
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 10 декабря 2016, 09:53

      мнение одного из болельщика зенита не более.

      3
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      Рейтинг: +837

      eleng 10 декабря 2016, 07:05

      Много от Орлова комментов про Спартак, ну раз нет игры и результат от эмоций тогда ему и волноваться нечего за не Их первое место и 5и очковый РАЗРЫВ, так нет же - все мусолит, видимо всё-таки очкует трохи. Будем смотреть весной.

      2
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 10 декабря 2016, 06:01

      Ну а у Зенита просто игра поставлена по чемпионски? Да у Спартака не все в порядке,пока, но он лидирует и это самое главное!

      2
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      Рейтинг: +24

      Amo_Pectora 10 декабря 2016, 00:58

      как же он всех за*бал

      5
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