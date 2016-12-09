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    «Шапекоэнсе» добавил звезды на эмблему клуба, одну — в память о погибших

    «Шапекоэнсе» внес изменения в эмблему клуба. Как сообщает официальный сайт бразильцев, на ней появились две звезды. Первая – в честь победы в Южноамериканском кубке-2016, вторая – в память о погибших в авиакатастрофе футболистах и сотрудниках клуба.

    Напомним, что 28 ноября самолет, на борту которого находились игроки и сотрудники «Шапекоэнсе», потерпел крушение, в результате которого погиб 71 человек. Бразильская команда летела в Колумбию для участия в первом финальном матче Южноамериканского кубка с «Атлетико Насьональ». Впоследствии было принято решение признать «Шапекоэнсе» победителем турнира.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.12.2016 15:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 9 декабря 2016, 18:21

      ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ

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    • ...
      Рейтинг: +1452

      Loko_Roma 9 декабря 2016, 17:55

      Хаббат хорры

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 9 декабря 2016, 17:45

      жаль людей,по человечески жаль...

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      Рейтинг: +496

      firs04 9 декабря 2016, 17:19

      Чтобы помнили!!! Страшно конечно это все, людей не вернуть.

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      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 9 декабря 2016, 16:27

      Респект

      0
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