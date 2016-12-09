Шалимов: «Стыдно. Должны переигрывать второй состав «Ниццы» на классе»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов в эфире «Матч ТВ» прокомментировал исход матча шестого тура группового этапа Лиги Европы против «Ниццы» (1:2).

«Резервный состав «Ниццы» – это логично, у них важнейшая игра с «ПСЖ» через два дня. Мы знали, что делать против разных схем соперника, думали, что готовы. Оказалось, нет.

Я не знаю, откуда появлялась жестокость. Нам надо в футбол играть, должны переигрывать второй состав на классе, без настроя особенного.

За все это стыдно. Про судейство не буду ничего говорить. Мы сами начудили, остались без капитана на весну.

Катастрофа полная сегодня. Тем спортсменам, у которых есть характер, будет тяжеловато и стыдно, у кого его нет – завтра все забудут.

Игра показала, что без должного настроя и отношению к играм, наш класс не позволит нам быть в зоне Лиги чемпионов. Нам нужно работать, чтобы хотя бы остаться на тех местах, на которых мы сейчас находимся», – сказал Шалимов.