Лига Европы. «Краснодар» завершил групповой этап поражением от «Ниццы»

В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» уступил «Ницце» со счетом 1:2. На гол Федора Смолова французы ответили точными ударами Алекси Босетти и Максима Ле Марша.

Краснодарцы набрали семь очков и финишировали в своей группе вторыми, «Ницца» заняла последнее место с шестью баллами.

Лига Европы. Групповой этап. Группа I. 6-й тур

Ницца (Франция) – Краснодар (Россия) – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Смолов, 51; 1:1 – Босетти, 63; 2:1 – Ле Марша, 77.

Ницца: Бенитес, Бодмер, Ле Марша, Боскальи, Марсель, Лусамба, Балотелли (Босетти, 46), Донис.

Краснодар: Синицын, Налдо, Мартынович, Гранквист, Енджейчик, Газинский, Ахмедов, Эбуэ, Торбинский (Калешин, 64), Смолов, Жоаозиньо.

Предупреждения: Балотелли, 27; Марсель, 55 – Куасси, 26; Гранквист, 41.

Удаления: нет – Гранквист, 61.

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