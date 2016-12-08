Рой Кин: «Манчестер Сити» проявил высокомерие и неуважение к «Селтику»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает, что «Манчестер Сити» проявил неуважение к «Селтику», выставив на матч с шотландцами в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов неосновной состав.

«Их команда, возможно, не так хороша, как думают они сами или их тренер. Очевидно, они знали, что уже гарантировали себе выход из группы, но они проявили большое неуважение к «Селтику», который даже был немного лучше и мог победить.

Думаю, в плей-офф у них будут проблемы. Особенно с обороной. Защита «Манчестер Сити» шокировала меня. Они проявили высокомерное отношение к игре и неуважение к «Селтику», – сказал Рой Кин.

Добавим, что в матче против «Селтика» (1:1) Хосеп Гвардиола сделал девять изменений в составе по сравнению в предыдущей игрой АПЛ.