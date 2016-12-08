Овчинников: «Перепалка с болельщиками? Мы просто были расстроены поражением»

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал появившееся ранее видео, в котором Леонид Слуцкий после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (1:3) вступил в перепалку с болельщиками.

– Я готов говорить по игре. Что касается видео, то, видимо, мы были расстроены поражением и попали в ракурс.

– На видео вы и Леонид Слуцкий собираетесь что-то ответить зрителям на трибуне. Вас как-то оскорбили?

– Не знаю… Там же английские болельщики сидели, наши фанаты находились в другой стороне. Просто мы были расстроены поражением.