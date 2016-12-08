После матча с «Тоттенхэмом» Слуцкий поругался с болельщиком

Леонид Слуцкий, проводивший последний матч в должности главного тренера против «Тоттенхэма» (1:3), по окончанию игры поругался с болельщиком.

Судя по видео, размещенном в Twitter, специалист хотел прорваться на трибуну, но его остановили представители службы безопасности. При этом специалист находился в раздраженном состоянии и использовал нецензурную лексику. Также в перепалке участвовал помощник тренерского штаба армейцев Сергей Овчинников.