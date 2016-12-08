Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    После матча с «Тоттенхэмом» Слуцкий поругался с болельщиком

    Леонид Слуцкий, проводивший последний матч в должности главного тренера против «Тоттенхэма» (1:3), по окончанию игры поругался с болельщиком.

    Судя по видео, размещенном в Twitter, специалист хотел прорваться на трибуну, но его остановили представители службы безопасности. При этом специалист находился в раздраженном состоянии и использовал нецензурную лексику. Также в перепалке участвовал помощник тренерского штаба армейцев Сергей Овчинников.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.12.2016 17:11
    Рекомендуем
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +105

      igorek25 9 декабря 2016, 11:48

      Накопилось у Слуцкого.... На протяжении нескольких месяцев дают гранату без детонатора и требуют идти на танк. Его же и обвиняют в небоеспособности. Надо же понимать ситуацию и не требовать от него невозможного....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 8 декабря 2016, 21:50

      Так вести себя нельзя

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      илья 009 8 декабря 2016, 20:54

      Слуцкий, то молодец. Постоял за себя.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +250

      kara-mba 8 декабря 2016, 19:58

      И что?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 8 декабря 2016, 19:08

      Эх! Пожалели стюарды фанатов..Отхватили бы люлей от ЛВС..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11488

      alp 8 декабря 2016, 19:03

      держите меня семеро бля порву нахер )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      LINED 8 декабря 2016, 18:55

      Ушел красиво

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Zebrik 8 декабря 2016, 18:22

      Неприглядная ситуация.(
      В целом, хороший тренер. Один из лучших отечественных наставников.
      Видимо его конкретно задели какими-то выкриками.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 8 декабря 2016, 18:08

      лучше бы отпустила его служба безопасности ,получил бы по мордам ,вот это точно была бы мажорная нота

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      shamil1111 8 декабря 2016, 18:07

      высказался напоследок

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 