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  • Селюк: «Два европейских клуба из хороших чемпионатов хотят приобрести Ласину Траоре»

Селюк: «Два европейских клуба из хороших чемпионатов хотят приобрести Ласину Траоре»

8 декабря 2016, 16:24
14

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, заявил, что футболист в ближайшее трансферное окно может покинуть армейский клуб. Напомним, права на форварда принадлежат «Монако».

– С уходом Слуцкого его аренда в ЦСКА может закончиться уже зимой?

– Ситуация такова. Есть разные нюансы. Два европейских клуба, причем из хороших чемпионатов, заинтересованы приобрести Ласину.

– Именно зимой?

– Да. Но все упирается в его сборную. Если Траоре вызовут играть в январе-феврале на Кубке Африки, то шансов уехать куда-то в Европу у него нет. В зарубежных чемпионатах не будет перерыва в зимние месяцы, зачем кому-то брать его в аренду, чтобы на такой срок отпускать в национальную команду?

– А если Траоре не поедет в сборную, значит, может покинуть ЦСКА?

– Теоретически да.

– То есть армейцы не станут чинить препятствий?

– Не знаю. Сейчас же придет новый тренер, поговорим.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Трансферы ЦСКА Монако Траоре Ласина
Комментарии (14)
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filosof sparty
1481203632
Бревно бревном бл
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алекс88
1481204705
Кому он нахххх нужен...полный 0 как нападающий...его и Оренбург то на халяву не возьмет
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Kulimen
1481205247
Надеюсь Гончаренко сразу Траоре назад вернет, и из аренды всех своих повозвращает. А Селюку за Траоре не стоит волноваться, он нах сборной не нужен в такой игровой форме.
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Дмитрий Александрович
1481205488
Вчера Траоре вообще небыло видно на поле. Что не передача на него то косяк.
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Shaft
1481206237
Забирай это говно себе во двор и удобряй им свой огород, мерзкий агентишка.
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SPACE TRUCKIN
1481208551
он бабла срубил со всех,с кого смог,сейчас отдыхает...период отдыха попал на цска...даже минимум старания не было...и кому он нужен в Европе?так,ценник поднимают просто...
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Каратель помойников
1481213247
вот селюк-пиздюк...кому нужно это бородатое дерево?если только в албанию
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hjvfybcn
1481214325
Продавай скорее
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prtcs
1481218041
В таком состоянии, как сейчас, он ни кому не нужен.
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VVM1964
1481223233
ПРОСТО В ЭТИ СТРАНЫ НЕ ТРАНСЛИРУЮТ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ .
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