Селюк: «Два европейских клуба из хороших чемпионатов хотят приобрести Ласину Траоре»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, заявил, что футболист в ближайшее трансферное окно может покинуть армейский клуб. Напомним, права на форварда принадлежат «Монако».

– С уходом Слуцкого его аренда в ЦСКА может закончиться уже зимой?

– Ситуация такова. Есть разные нюансы. Два европейских клуба, причем из хороших чемпионатов, заинтересованы приобрести Ласину.

– Именно зимой?

– Да. Но все упирается в его сборную. Если Траоре вызовут играть в январе-феврале на Кубке Африки, то шансов уехать куда-то в Европу у него нет. В зарубежных чемпионатах не будет перерыва в зимние месяцы, зачем кому-то брать его в аренду, чтобы на такой срок отпускать в национальную команду?

– А если Траоре не поедет в сборную, значит, может покинуть ЦСКА?

– Теоретически да.

– То есть армейцы не станут чинить препятствий?

– Не знаю. Сейчас же придет новый тренер, поговорим.