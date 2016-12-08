Сорокин уверен, что все объекты ЧМ-2018 будут востребованы после турнира

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что чемпионат мира 2018 года оставит прочный след на всей территории европейской России, а также выразил уверенность, что все построенные объекты будут востребованы после проведения мундиаля.

«Если вы посмотрите на тот массив объектов, который готовится к чемпионату мира, вы заметите, что там нет ничего лишнего, ничего такого, что не могло бы быть задействовано. Да, клуб может вылететь из Премьер-лиги или в нее войти, но это лишь локальные вещи. Главное, что в регионе останется стадион, тренировочные площадки. Все, что создается, будет востребовано.

Чемпионат мира оставит свой прочный след практически на всей территории европейской части России. Именно поэтому уже сейчас мы внимательно относимся ко всем аспектам наследия и устойчивого развития. Нам подготовлена стратегия, конкретный план действий, который согласован с ФИФА. Сама ФИФА очень ответственно к этому относится, она всячески подчеркивает, что является организацией, которая не просто организовала турнир и покинула страну; она крайне внимательно относится к наследию, потому что от этого зависит их репутация: какое влияние оказал их флагманский турнир на жизнь страны», – сказал Сорокин.