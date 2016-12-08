Моуринью попросил УЕФА не проводить матчи в Восточной Европе в декабре

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью призвал УЕФА не проводить игры в Восточной Европе в декабре.

Такое заявление португалец сделал перед матчем 6-го тура Лиги Европы с «Зарей», который состоится сегодня, 8 декабря.

«Поле стадиона в Одессе очень жесткое, трава промерзла. Надеюсь, в УЕФА знают о состоянии газона и понимают, какая погода на Украине и в Восточной Европе в середине декабря. Им следует пересмотреть расписание и не позволять играть здесь при таком холоде. Это большая проблема. «Заря» пытается немного прогреть верхний слой газона, но они не волшебники. Остается надеяться, что все пройдет хорошо», – сказал португалец.