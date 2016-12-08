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  • Моуринью попросил УЕФА не проводить матчи в Восточной Европе в декабре

Моуринью попросил УЕФА не проводить матчи в Восточной Европе в декабре

8 декабря 2016, 09:55
22

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью призвал УЕФА не проводить игры в Восточной Европе в декабре.

Такое заявление португалец сделал перед матчем 6-го тура Лиги Европы с «Зарей», который состоится сегодня, 8 декабря.

«Поле стадиона в Одессе очень жесткое, трава промерзла. Надеюсь, в УЕФА знают о состоянии газона и понимают, какая погода на Украине и в Восточной Европе в середине декабря. Им следует пересмотреть расписание и не позволять играть здесь при таком холоде. Это большая проблема. «Заря» пытается немного прогреть верхний слой газона, но они не волшебники. Остается надеяться, что все пройдет хорошо», – сказал португалец.

Источник: Skysports
Лига Европы Заря Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (22)
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red-white fox
1481180582
В следующем сезоне в декабре в Перьми будет играть, раз в Одессе холодно.
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VikNMar
1481180814
В декабре футбол ....... это придумали идиоты !
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neveldomha
1481181256
Ну тогда всей европой переходите на систему весна-осень.
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turist82
1481181818
Это он еще в Томске не играл в -15 с ветром и снегом ) Слабак!
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GoldPlayFIFARus9
1481182613
Ну в восточной может и не стоит.А вот Зенит точно может принимать. На стадионе всегда будет +7-10,в любое время года + крыша.Так что Зенит к этому точно не относится.Поэтому глупо всех под одну гребёнку нести
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Gullit 76
1481182806
Надо чтобы Ска-Хабаровск кубок России выиграл - вот тогда вы бы в гейропе просрались.
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АртурZaСМ
1481183767
Да вообще пора ФИФА подсуетиться чтобы у всех футбольный сезон начинался с началом года (это же логично) и тогда подобная проблема исчезнет сама собой и награды будет проще вручать, а то сейчас беспорядок... ЗМ дают по окончании календарного года , а не сезона это совсем не логично
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kykyi
1481184716
В чем то он прав. Стоимость игроков Топ клубов бешеная и калечить их на таких полях это безумие. Все равно, что ездить на дорогущих машинах по ухабам и бездорожью.
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ivanthebest
1481203573
Хорош отмазы лепить Жозе! Чтоб сегодня вышли и насунули хохлам по самое не балуй!
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MEHROJ ЗЕНИТ
1481217580
УЕФА откажет
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