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  • Луческу: «Факт остается фактом: 10 из 17 наших матчей в РФПЛ обслуживали московские судьи»

Луческу: «Факт остается фактом: 10 из 17 наших матчей в РФПЛ обслуживали московские судьи»

7 декабря 2016, 22:30
33

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги первой части нынешнего сезона РФПЛ. Специалист пояснил свою позицию относительно критики судейства, подчеркнув, что для его команды все поменялось после матча против «Спартака» (4:2) в девятом туре.

«Мы провели хорошую часть чемпионата, но всепоменялось после ситуации с Кришито и Промесом. После этого все стало разворачиваться не в ту сторону, в которую должно было. Давление, которое оказывали на нас журналисты, и которое оказывал «Спартак», отразилось на нас. Вспомните удаление Михаила Кержакова в игре против «Анжи», после которого у нас начались проблемы в том матче. Для чемпионата, где даже аутсайдеры могут забирать очки у лидеров, пять очков – небольшой задел, и если мы хотим доказать, что мы – лучшая команда России, то должны обыгрывать на выезде и «Спартак», и ЦСКА.

В последнее время меня критикуют за то, что я касаюсь работы арбитров, хотя я всегда говорил, что российской Премьер-лиге не нужны иностранные судьи, потому что российские арбитры очень квалифицированы, умеют судить и хорошо разбираются в футболе. Я имею большее право анализировать ситуацию, чем те журналисты, которые постоянно пытаются критиковать меня и искать моменты, чтобы меня уколоть. Я имею полное право защищать свою команду, потому что у меня за плечами большой опыт, и я прекрасно понимаю, что происходит. Я никого не обижаю, я оцениваю ту ситуацию, которая происходит сейчас в чемпионате России. Она не очень простая. Если я говорю о судьях, то я аргументирую свою позицию. 10 из 17 наших матчей обслуживали московские судьи. Я не осуждаю никого, но факт остается фактом. Мы находимся почти в 1000 километрах от Москвы, в отличие от некоторых арбитров, что обслуживали наши матчи. Нетрудно увидеть, что они к москвичам они гораздо ближе, чем к нам.

Это нормально, что я это замечаю, и обращаю на это внимание. Я считаю себя профессионалом и у меня большой опыт. Еще раз повторяю, что я не пытаюсь кого-то обидеть, и никого не атакую. Я просто защищаю свою команду. Надеюсь, мы проведем хорошие сборы, так, как мы этого желаем, и покажем хорошую игру в весенней части чемпионата. Хотя и в условиях, в которых мы находимся, мы и забили больше, чем в прошлом году, и пропустили меньше, чем в прошлом году, и набрали очков больше, чем в прошлом году. Не надо забывать, что Халк и Гарай покинули команду, а Данни выбыл из-за травмы. Не могу не отметить хорошую игру «Спартака», которую они показали этой осенью. В какой-то мере им помогло то, что они выбыли из еврокубков. Уверен, весной все будет по-другому, и не будем сбрасывать со счетов ЦСКА», – сказал Луческу.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (33)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Asbjorn
1481140529
Где Зенит таких толтко находит,второй подряд уже
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Николай Живоглядов
1481141238
Луческу достойно перенял традиции Виллаш-Боаша плакаться, когда у "Зенита" не идет
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bset
1481143258
Факт остается фактом. Ни одного нашего матча не судил англичанин. Только русские. Это заговор
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filosof sparty
1481143984
Бомжи, поговорите с Луческу, а то он скоро Боаша переплюнет…
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Патриот РФ
1481144215
Эээ, красные- заткнитесь по поводу нытиков, луческу грамотный тренер, это вам не АВБ. И в зените сейчас нет такого , что "не прет". Идет строение новой команды без повального сезона, МЮ вам пример. А ныть придется вам весной, как и прошлые 15 лет как комуняки вас тащить перестали. У Спартака сейчас как в пословице, раз в год и палка стреляет
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Павелий
1481144700
Луческу, а не думал, что Москва - крупнейший город России. Следовательно, оттуда больше всего арбитров. А у нас стараются не назначать арбитров из того же города, что и команда. Так что простая логика, которую Луческу стал забывать из-за возраста и числа нулей в зарплате.
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Dellleone
1481145286
Дайте угадаю а зенит арену строят Московские компании ??? И из за этого все проблемы ? Очень мило свои косяки на других славаливать игрйте лучше и все будет ок ! Не отмывайте народные дентги на стадионе и он у вас будет все очень просто !!!
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kvm
1481145593
нытик цыганский
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мыцык
1481176676
У румына комплекс,ни одного вью,где бы он ни упамянул Спартак.
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rubinovyi2
1481178941
"Я считаю себя профессионалом..." Профессиональным плакальщиком,что-ли?
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