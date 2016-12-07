Луческу: «С АЗ будет играть лучший состав. Мы имеем ответственность перед конкурентами по группе»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что не будет экспериментировать с составом в матче шестого тура Лиги Европы против АЗ. Напомним, «Зенит» уже гарантировал себе первое место в квартете.

«В первую очередь, это Лига Европы. Мы имеем ответственность перед собой, конкурентами, кто играет с нами в одной группе. Хотим хорошо показать себя перед публикой. Они ведь не только на АЗ придут, но и на «Зенит». Экспериментов не будет – будет играть лучший на сегодня состав. Чтобы никто не думал, что мы уже в отпуске», – сказал Луческу.

Матч АЗ – «Зенит» состоится в четверг, 8 декабря. Начало – в 21:00 по московскому времени.