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    Инфантино поддержал идею сделать на ЧМ 16 групп по три команды

    Президент ФИФА Джанни Инфантино поддержал идею изменения формата группового этапа чемпионата мира.

    Агентство France-Presse со ссылкой на источник в ФИФА сообщает, что глава организации поддерживает увеличение числа участников группового этапа ЧМ до 48 команд, разделенных на 16 групп по три сборных. Предполагается, что при таком формате из группы будут выходить в плей-офф две команды – таким образом, на ЧМ может появиться стадия 1/16 финала.

    Напомним, окончательное решение по этому вопросу ожидается в январе.

    Источник: Twitter

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    07.12.2016 19:45
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 8 декабря 2016, 17:44

      совсем ебанулись

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      damon_2005 7 декабря 2016, 22:24

      Херня полная. Давайте тогда сделаем сразу 24 группы по 2 команды и получится сразу 1/32 финала. Вообще куда всё катится не понятно........ Полная хрень

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 7 декабря 2016, 22:06

      Безумие!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      shamil1111 7 декабря 2016, 21:46

      А ДАВАЙТЕ СРАЗУ ВСЕ СТРАНЫ БЕЗ ОТБОРА

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 7 декабря 2016, 21:36

      есть и такая идея: вернуться к формату 24 сборных, а вместо дурацкого кубка Конфедераций проводить турнир прямого отбора на ЧМ по нокаут-системе как в баскетболе (допустим, 24 сборные разыграют 6 путевок), кто не прошел - продолжают пробиваться по своим континентам. Заодно и представительство континентов хоть частично будет решаться на поле.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 7 декабря 2016, 20:37

      БРЕД!!!!! Жюль Риме в шоке!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 7 декабря 2016, 20:25

      Каждый хочет чем-то отметиться в истории футбола! Ну и кому нужен этот идиотизм по 7:0 на групповом этапе?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +45

      Спартак Мишулин 7 декабря 2016, 20:12

      Думаю, это лишнее, все-таки. Я подсел на футбол как таковой в 2002-м...И та схема, действительная и поныне, кажется оптимальной. При ней сохраняется некий баланс: всегда есть аутсайдеры, всегда есть фавориты, всегда есть при это м кто удивляет из слабых хорошей игрой и из сильных - плохой. Нужно оставлять.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +122

      alexeyyankin777 7 декабря 2016, 20:09

      Один маразматик ушёл - другой пришёл... 32 - оптимально, с 8 группами и плей-офф, как сейчас... И так много слабых команд на ЧМ попадает... Евро уже испортили - теперь за ЧМ взялись?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 7 декабря 2016, 20:09

      чм 16 ? !!! шо за хрень

      -1
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