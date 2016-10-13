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    Инфантино: «Будет на ЧМ 40 или 48 команд – определится в январе»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал об обсуждении на совете организации идеи увеличения числа участников ЧМ.

    «Совет ФИФА позитивно воспринял саму идею о расширении числа участников чемпионата мира. У нас есть хороший пример от УЕФА, который расширил чемпионат Европы до 24 команд. Будет это 40 или 48 команд – определится только в январе.

    У нас не было какого-то голосования, исключительно обсуждение. Нам необходимо найти формат, который бы устроил все конфедерации», – сказал Инфантино.

    По мнению функционера, изменение формата не снизит качество турнира.

    «Не думаю, что от этого потеряется качество. Вспомните хотя бы прошлый чемпионат мира, когда Италия и Англия не вышли из группы. Уровень футбола растет, и мы должны способствовать этому движению. При увеличении числа команд уровень турнира, наоборот, вырастет, потому что мы получим стадию плей-офф до группового этапа, это только повысит конкурентоспособность».

    Источник: ТАСС

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    13.10.2016 21:46
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    Комментарии10
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      Рейтинг: -130

      калач 14 октября 2016, 01:27

      сначала зимой в Катаре, потом в России, теперь 48 команд... когда уже наворуются :)

      0
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 13 октября 2016, 23:45

      Если рейтинг Конго будет выше России то,о чем речь вообще!? Давайте,растягивайте этот резиновый шланг

      -1
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      Рейтинг: -4

      Vaidos 13 октября 2016, 23:16

      уровень то уровнем. с судейством вроде как бяда) хотя сейчас повторы внедряются...

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 13 октября 2016, 23:14

      не интересено...

      -1
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 13 октября 2016, 22:47

      ljrljr0505, во во. Все со всеми... с 1 января по 31 декабря и это только 1 тур и так далее))))))) в итоге чемпион определяется лет через 5-7, зависит от формата турнира, который они еще продумали))
      неймется им все...

      0
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 13 октября 2016, 22:40

      Ну да... и чемпионат мира будет длиться месяцев 8-9.

      -2
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 13 октября 2016, 22:28

      а почему 48? прямо сейчас и начинают пусть играть. Без отбора и все со всеми. У кого больше побед тот и чемпион.

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 октября 2016, 22:19

      Раз уж такая пьянка пошла, давайте лучше сотен! Чё мелочиться... Пускай даже сборная Косово имеет реальные шансы на попадание на ЧМ...

      2
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 13 октября 2016, 22:13

      Да пусть уже участвуют все страны, входящие в ФИФА. Вот будем наслаждаться футболом всё лето!

      3
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      Рейтинг: +319

      alexfor 13 октября 2016, 21:48

      мля, что вам в таких условиях не живется? че мелочиться, сразу все страны от андорры до германии играют)

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