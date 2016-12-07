Фернандеш выбран лучшим игроком «Локомотива» в ноябре и декабре

Болельщики «Локомотива» путем голосования определили лучшего игрока команды по итогам ноября и декабря. Поклонники железнодорожников на первое место поставили полузащитника Мануэля Фернандеша, набравшего 79,7% голосов. На втором месте оказался Майкон – 12,4%. Замкнул тройку лучших Игорь Денисов – 3,7%

В ноябре и декабре Фернандеш провел за клуб пять матчей, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.