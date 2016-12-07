Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Фернандеш выбран лучшим игроком «Локомотива» в ноябре и декабре

    Болельщики «Локомотива» путем голосования определили лучшего игрока команды по итогам ноября и декабря. Поклонники железнодорожников на первое место поставили полузащитника Мануэля Фернандеша, набравшего 79,7% голосов. На втором месте оказался Майкон – 12,4%. Замкнул тройку лучших Игорь Денисов – 3,7%

    В ноябре и декабре Фернандеш провел за клуб пять матчей, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.

    Источник: ФК «Локомотив»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2016 18:03
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 8 декабря 2016, 16:55

      Фернандеш и Чорлука 2 действительно профессионала в команде остальные любители.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 8 декабря 2016, 09:47

      Никогда не думал, что скажу это, но Фернандеш, действительно, пока лучший по результативности. и водиться перестал... его финты были бесполезны и тормозили атаку, где у нас еще больше тормозил Шкулетич и Хенти

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2395

      shurik45 7 декабря 2016, 19:41

      Не плохой опорник . Наверное сейчас в Локо он один из тех,кто должен брать на себя игру и стать капитаном.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > shurik45 7 декабря 2016, 22:01

      Ну на счёт опорника ты погорячился. Он больше пользы приносит в атаке, где Сёмин его и использует

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 7 декабря 2016, 18:49

      Заслуженно !

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 