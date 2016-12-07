Онопко и Овчинников могут уйти из ЦСКА вслед за Слуцким

Во вторник, 6 декабря, было официально объявлено об отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера ЦСКА. В среду команда проведет последний матч под его руководством в Лондоне против «Тоттенхэма», в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Эта отставка может повлечь за собой уход из армейского клуба и его помощников – Сергея Овчинникова и Виктора Онопко. Виктор Онопко работает в ЦСКА с 11 сентября 2009 года – тогда он вошел в тренерский штаб Хуанде Рамоса. После ухода испанца экс-спартаковец остался в системе клуба. Сергей Овчинников появился в команде 14 декабря 2014 года, став старшим тренером армейцев.

Наиболее вероятным кандидатом на вакантную должность называется Виктор Гончаренко.