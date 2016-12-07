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Онопко и Овчинников могут уйти из ЦСКА вслед за Слуцким

7 декабря 2016, 11:24
12

Во вторник, 6 декабря, было официально объявлено об отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера ЦСКА. В среду команда проведет последний матч под его руководством в Лондоне против «Тоттенхэма», в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Эта отставка может повлечь за собой уход из армейского клуба и его помощников – Сергея Овчинникова и Виктора Онопко. Виктор Онопко работает в ЦСКА с 11 сентября 2009 года – тогда он вошел в тренерский штаб Хуанде Рамоса. После ухода испанца экс-спартаковец остался в системе клуба. Сергей Овчинников появился в команде 14 декабря 2014 года, став старшим тренером армейцев.

Наиболее вероятным кандидатом на вакантную должность называется Виктор Гончаренко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Онопко Виктор Слуцкий Леонид Овчинников Сергей
Комментарии (12)
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hodyrev
1481099350
Если нужна глобальная перезагрузка,то пусть все уходят,нужен свежий глоток
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Gullit 76
1481101325
Слава богу!Меня всегда поражали"помошники Слуцкого".Боюсь что куда бы он не отправился они тут же попросятся "поработать".
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KalterJax
1481102474
Ого) Тогда и Сергею Иванычу к нам) Пашинин в штабе, Лось, а тут ещё и Босс будет ... вся гвардия в сборе будет)
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семёнычев
1481103512
Амбициозным молодым тренерам, пусть даже и старшим, будет трудновато перепрыгнуть молодого "главного"... К своим клубам, судя по всему, они не привязаны, а значит и ловить в ЦСКА им нечего.... и что самое важное, если они уходят, значит уверены в том, что Гончаренко пришёл НАДОЛГО...
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nikita08
1481103743
пойдут за Бегемотом дальше.
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63_Camapa_63
1481106772
Уйдут со Слуцким в Антарктиду пингвинов гонять ))) Пингвины селедкой будут им платить зп
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Александ1982
1481109636
Онопка пора самому начинать тренировать команды!!! уважаемый был игрок,должен стать хорошим тренером
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Опорник84
1481110617
Онопко в пору футболиста был уважаемым игроком, пусть уходит и работает самостоятельно, если в состоянии! Пусть только о Спартаке не мечтает, поцелуй армейского флага мы ему не простим!
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bset
1481111384
Смотрю я последние годы на новости... Я тоже могу генерировать такие. "Гинер может продать ЦСКА. Ну или не будет он продавать... Я хз"
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a_who
1481124477
думаю , что конюшня ничего не потеряет )))
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