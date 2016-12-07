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    Лига чемпионов. Киевское «Динамо» забило шесть безответных мячей в ворота «Бешикташа», но вылетело из еврокубков

    В рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов киевское «Динамо» нанесло сокрушительное поражение турецкому «Бешикташу». Украинский клуб забил шесть безответных мячей в ворота гостей, однако остался на последней строчке в турнирной таблице группы В.

    В другом матче «Наполи» переиграл «Бенфику» благодаря голам Хосе Кальехона и Дриса Мертенса.

    Таким образом, неаполитанцы вышли из группы с первого места, «Бенфика» заняла вторую строчку, а «Бешикташ» вышел в плей-офф Лиги Европы.

    Лига Чемпионов. Групповой этап. Группа В. 6-й тур

    Динамо К (Украина) – Бешикташ (Турция) – 6:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Беседин, 9; 2:0 – Ярмоленко, 30 (с пенальти); 3:0 – Буяльский, 32; 4:0 – Гонсалес, 45; 5:0 – Сидорчук, 60; 6:0 – Мораес, 77.

    Бенфика (Португалия) – Наполи (Италия) – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Кальехон, 60; 0:2 – Мертенс, 79; 1:2 – Хименес, 87.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.12.2016 00:54
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +212

      perm 242 7 декабря 2016, 19:22

      киев побоялся встречаться с Россией в ЛЕ ....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +195

      Colonist 7 декабря 2016, 14:05

      Договорняк! :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 декабря 2016, 01:57

      Скажите матрасу спасибо за это...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 7 декабря 2016, 01:06

      Бешикташ - ты ЕВРОПА!!!!

      1
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 7 декабря 2016, 01:05

      хохлам дорога в сортир

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Dobroe Teplo za CSKA 7 декабря 2016, 01:15

      да пох.й на хохлов, за чем на них вообще обращать внимание, может лучше навести порядок в нашей сборной, чтобы мы африканцам не сливались! а также чтобы мы строили стадионы и бабло не 3,14здили, кроме того чтобы наша страна была самой великой в мире , а не то как сейчас, европа нам санкции ввела и мы в жопе. всего лишь европа которую мы кормим газом и нефтью. ДОЛГО МЫ БУДЕМ ЭТО ТЕРПЕТЬ,

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Павел Буре 7 декабря 2016, 08:45

      Паш, всё верно!

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 7 декабря 2016, 01:00

      НЕ хлопнули дверью напоследок,а снесли её с петель...))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +51

      shamil1111 7 декабря 2016, 00:57

      психонули

      -1
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