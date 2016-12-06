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    Рейнгольд: «Судьи помогают «Спартаку»? Команда еще ни одного пенальти в этом сезоне не пробила»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд прокомментировал слова бывшего президента «Спартака» Андрея Червиченко, который остался недоволен судейством в матче 17-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Рубином» (2:1). Как отметил ветеран, в нынешнем сезоне московский клуб еще ни разу не бил пенальти.

    «А он не сказал, почему судья не поставил пенальти за фол на Мельгарехо?! К слову, «Спартак» еще ни одного пенальти в этом сезоне не пробил. Я, конечно, согласен, Промеса за удар по Бурлаку нужно было удалять, но судейство же в целом получилось неоднозначным! Здесь нужно обсуждать не отдельные эпизоды, а все судейство. Помимо этого еще и пенальти ведь не назначили за фол на Мельгарехо.

    Судейство просто отвратительное, эту шайку-лейку нужно просто разгонять! У нас арбитры вообще играть не умеют! И тот эпизод, по итогам которого Промес не был удален – это доказательство моих слов. Я бы Квинси, честно говоря, сразу же удалил», – сказал Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

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    06.12.2016 19:26
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 7 декабря 2016, 01:06

      Все равно идут вперёд!!!

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 6 декабря 2016, 23:06

      Я сейчас замучился искать, когда в последний раз Спартак бил пеньку... 12 марта в игре с Амкаром 20 тур... 26 туров! Спартак не бил пенальти...

      1
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      Рейтинг: +191

      bafor 6 декабря 2016, 22:18

      Спартак не нытик. Многие спартаковские болельщики даже не заметили, что в пользу Спартака пенальти не назначалось ни разу.

      1
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      Рейтинг: +191

      bafor 6 декабря 2016, 22:18

      Но я представил, как ныли бы болельщики Зенита и ЦСКА, если бы их командам не дали бы ни одного пенальти за столько сезонов. Да, что там болельщики. Слуцкий и Луческу со своими командами утонули бы с своих слезах.

      4
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > bafor 6 декабря 2016, 23:46

      Они и так ноют ,что Спартаку и Цска судьи помогают а зени нет:D

      1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 6 декабря 2016, 21:46

      Плохо падаете)))

      0
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      Рейтинг: +1643

      Psih86 6 декабря 2016, 21:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Скажу коротко-иди на х.. Валерий,раз ты думаешь,что дело в пенальти!!!

      -7
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 декабря 2016, 20:22

      Рейнголь прав! Мне тоже казалось, что "Спартак" в этом сезоне вообще не бил пенальти... Не говоря уже о придуманных. Просил освежить мне память, может я чего-то забыл... Никто не освежил, нашлись только профессиональные слуцелюбы, которые меня профессионально "минусуют", которые стали ёрничать... Минусуйте дальше, скоро Слуцкого, наконец, уберут! Своим хроническим позором в Европе он причинил такой ущерб Мистеру Оффшору, что достоин занесения в книгу рекордов Гиннеса как самый успешный вредитель из футбольных недотренеров! И ПИСАЛ Я О ТОМ, ЧТО НЕПРЕМЕННО ПРОИЗОЙДЁТ, КАЖДЫЙ ГОД! И НИ РАЗУ НЕ ОШИБСЯ! Как писал и о том, что газзаевский ресурс для внутреннего первенства тоже рано или поздно иссякнет... Стареют люди... Закон природы... Жаль ребят, которым Слуцкий угробил их лучшие футбольные годы. И блестящую молодёжь, разлетевшуюся по арендам...

      6
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      Рейтинг: +665

      Snerg > cska-62 6 декабря 2016, 21:17

      не бил Спартак пенальти не разу за 17 матчей в этом году)! зато в его ворота уже 4 назначили

      3
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      Рейтинг: +665

      Snerg > cska-62 6 декабря 2016, 21:25

      http://www.soccer.ru/stats/penalty_balance/200801/898621 тут всё написано сколько и кто)

      1
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