Данни рассчитывает вернуться в общую группу в январе

Большой респект Мигелю, профессионал ! Хоть я ни за "Динамо" ни за "Зенит" не болею, но на игру и отношение к делу этого игрока смотреть приятно.
Хавбек «Зенита» Данни подчеркнул, что может вернуться к тренировкам в общей группе в начале следующего года. Напомним, португалец получил разрыв крестообразных связок в поединке со «Спартаком» (5:2) в апреле нынешнего года и с тех пор на поле не появлялся.
«Я уже начал работу с мячом. Думаю, в январе я приступлю к работе в общей группе», – сказал Данни.