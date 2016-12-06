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    Данни рассчитывает вернуться в общую группу в январе

    Хавбек «Зенита» Данни подчеркнул, что может вернуться к тренировкам в общей группе в начале следующего года. Напомним, португалец получил разрыв крестообразных связок в поединке со «Спартаком» (5:2) в апреле нынешнего года и с тех пор на поле не появлялся.

    «Я уже начал работу с мячом. Думаю, в январе я приступлю к работе в общей группе», – сказал Данни.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.12.2016 15:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 6 декабря 2016, 22:22

      Большой респект Мигелю, профессионал ! Хоть я ни за "Динамо" ни за "Зенит" не болею, но на игру и отношение к делу этого игрока смотреть приятно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      таптыж 6 декабря 2016, 19:25

      Будет здорово если вернётся в строй ....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 6 декабря 2016, 18:26

      давай МИГЕЛЬ ВОЗВРАЩАЙСЯ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5931

      Павелий 6 декабря 2016, 17:04

      А когда это счёт 5:2 был?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +529

      Dguffin > Павелий 6 декабря 2016, 17:53

      24й тур прошлого чемпионата какбе. Или уже позабыл? Апрельский матч.

      -2
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      Рейтинг: +596

      zenitforever2015 6 декабря 2016, 15:36

      Давай, давай!

      2
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