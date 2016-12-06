Данни рассчитывает вернуться в общую группу в январе

Хавбек «Зенита» Данни подчеркнул, что может вернуться к тренировкам в общей группе в начале следующего года. Напомним, португалец получил разрыв крестообразных связок в поединке со «Спартаком» (5:2) в апреле нынешнего года и с тех пор на поле не появлялся.

«Я уже начал работу с мячом. Думаю, в январе я приступлю к работе в общей группе», – сказал Данни.