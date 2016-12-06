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    Адвокат: «Если Еременко захочет, мы подадим апелляцию на вердикт УЕФА»

    Адвокат хавбека ЦСКА Романа Еременко Артем Пацев рассказал о том, как футболист планирует действовать после получения мотивировочной части решения от УЕФА.

    «ЦСКА не может подавать апелляцию, так как клуб не является стороной в этом деле. Если Роман Еременко посчитает необходимым и возможным подать апелляцию, тогда мы это сделаем. Пока мы изучаем текст мотивировочной части решения. Я считаю, что любое действие должно быть осознанным, поэтому сначала мы ознакомимся с документами, изучим их и уже будем действовать», — сказал Пацев.

    Напомним, что футболист был дисквалифицирован УЕФА на два года за употребление кокаина.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.12.2016 14:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 6 декабря 2016, 20:34

      уже дунул по две дороги на брата и ему по х..

      0
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      Рейтинг: +82

      Mi6 6 декабря 2016, 18:51

      Если захочет... - он, что не прав?

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 6 декабря 2016, 18:19

      Адвокат: Утром деньги - вечером апелляция, вечером деньги - утром апелляция...

      0
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 6 декабря 2016, 17:59

      подавай уже, хрень какая то

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 6 декабря 2016, 17:47

      Ну правильно, пока дискву не дали, Нигер жопу порвать готов был, а сейчас, Ерема ни кому больше не нужен...

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 декабря 2016, 14:53

      Нужно торопиться, есть только три дня на подачу апелляции.

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      Рейтинг: +1292

      каа 6 декабря 2016, 14:53

      А зачем ???

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 6 декабря 2016, 14:41

      Я думал голландец Дик впрягся :))

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