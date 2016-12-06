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    Данни: «Ставим самые большие задачи и рассчитываем стать чемпионами»

    Полузащитник «Зенита» Данни не стал комментировать свое будущее в клубе. По словам футболиста, сейчас слишком рано говорить об этом. Напомним, что контракт португальца с «Зенитом» рассчитан до лета 2017 года.

    – Есть вероятность, что это не последний ваш контракт в «Зените»?

    – Я не знаю, сейчас тяжело загадывать.

    – Сейчас вы не играете, что скажете насчет состояния команды?

    – Была серия неудачных игр, но мы ставим самые большие задачи и рассчитываем стать чемпионами.

    – Удалось ли посмотреть фильм «Полет над мечтой»? Если да, то какие впечатления у вас и у сыновей?

    – Да. Удалось посмотреть фильм. Он был интересен детям, а я смог еще раз увидеть матч против «Манчестера» и другие важные игры.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.12.2016 11:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11

      Vetalazz 6 декабря 2016, 12:46

      че каво

      -1
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      Рейтинг: +592

      spaike 6 декабря 2016, 12:16

      Данни ждем твоего полного выздоровления!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4994

      neveldomha 6 декабря 2016, 11:45

      Данни необходим Зениту.

      3
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