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    Жулиано считает русских девушек самыми красивыми в мире

    Полузащитник «Зенита» Жулиано рассказал о своей жизни в Санкт-Петербурге. По словам бразильца, русские девушки – самые красивые в мире.

    — Как вам живется в России? И каково ваше семейное положение?

    — Я живу в Петербурге уже четыре месяца, мне все здесь очень нравится, мне нравится город. Пока у меня не было возможности куда-то сходить, побывать в музеях, но, уверен, она еще представится. Я женат, у меня двое детей, они сейчас находятся в Бразилии и ждут, когда я смогу приехать к ним.

    — Русские девушки — самые красивые в мире, не так ли?

    — Да! Опасно такое говорить, но это правда (смеется). Женщины здесь очень красивые. Они не такие, как в Бразилии, но правда очень красивые.

    Источник: ФК «Зенит»

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    06.12.2016 08:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 6 декабря 2016, 14:52

      У нас девушки самые красивые,и от этого шкурятины по всему миру!))

      0
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 6 декабря 2016, 11:13

      Не поспоришь)

      0
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      Рейтинг: +150

      dvb 6 декабря 2016, 11:08

      Хоть что-то у нас должно быть гораздо лучше чем у других:)
      вернее Кто-то:)

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 6 декабря 2016, 10:27

      Да всё потому, что Россия лучшая страна в мире!!! А девушки, это дар Бога за это)

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