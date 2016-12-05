Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кирьяков призвал руководство РФПЛ прислушаться к голосу разума

    Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков после матча 17-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:0) обратился к руководству лиги, выразив недовольство составлением календаря игр. Отметим, что данная встреча проходила в тяжелых погодных условиях.

    – Клубы Премьер-лиги могут как-то повлиять на календарь, чтобы не играть в таких условиях?

    – Конечно, я против такого футбола. Я за футбол, который доставляет удовольствие игрокам, в котором они проявляют свой уровень. На таком поле это делать невозможно. Нужно думать, недопустимо играть в таких условиях. Если бы я мог на это повлиять, то повлиял бы. Руководство Премьер-лиги должно прислушаться к голосу разума.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.12.2016 23:08
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 6 декабря 2016, 12:03

      К голосу разума?Если у них,вредителей,разума нет,то откуда будет голос?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      alexandr1205 6 декабря 2016, 08:02

      Они прислушиваются к шуршанию денег.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3608

      Axe111 6 декабря 2016, 02:27

      да нах, лучше паузу летом в 2 месяца, а играть будем в дерьме
      Идиоты! !!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 6 декабря 2016, 01:11

      неужели лета не хватает, зачем в декабре сугробы месить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2411

      Борз-95 6 декабря 2016, 00:07

      Правильно,зимой на юге надо играть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 декабря 2016, 23:49

      Не вижу шансов у этого арсенала против такого анжи при других условиях.рад но скрывает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 декабря 2016, 23:43

      Скоро на коньках играть будут,а на стадионах только пустые лавки будут.Кому зимой охота мерзнуть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 5 декабря 2016, 23:19

      Да разницы нет в-о или о-в надо паузу летнюю меньше делать и играть когда погода благоприятна на всей территории рф

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +592

      spaike > МЯСО87 6 декабря 2016, 01:18

      Согласен, в декабре точно проводить матчи не стоит. А если сделать летнюю паузу меньше, то на нее можно перенести 3-4 тура. Это и посещаемость увеличит(все -таки в мороз людей меньше решится пойти на матч), и у футболистов будет меньше шанс получить травму(чем на заледеневшем поле).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25044

      bset 5 декабря 2016, 23:11

      Ну обратятся к ним с просьбой составлять календарь более внимательно к таким погодным условиям. И Мудко сразу ответит "надо переходить на весна-осень". И пофиг, что мы также при системе весна-осень играли в конце ноября - начале декабря. Вроде глава РФС, министром был. А ума как у школьника...

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 