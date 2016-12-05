Бышовец: «Болельщики «Локомотива» не должны оскорблять Самедова, он принес много пользы команде»

Известный специалист Анатолий Бышовец считает, что критика болельщиков «Локомотива» в адрес полузащитника Александра Самедова, который, по информации СМИ, близок к переходу в «Спартак», не имеет под собой никаких оснований. По его словам, 32-летний футболист своей игрой и отношением к делу не заслужил подобной реакции со стороны поклонников красно-зеленых на уход из команды.

– Уход Самедова говорит о проблемах внутри команды. Качество и содержание игры тоже оставляют вопросы. «Локомотив» выступает без центральных нападающих, нужно усиливаться.

– Самедова болельщики проводили оскорбительным баннером – фанам не понравился переход в «Спартак». Заслуженна ли эта критика?

– Ситуация очень похожа на ту, когда появляются портреты Семина, даже когда его команда проигрывает. Здесь же все наоборот – Самедов принес большую пользу и не заслужил подобного.

– Как думаете, он уходит от Семина – или именно в «Спартак»?

– Вопрос немного провокационный. Насколько я знаю, есть моменты, связанные с подготовкой, тренировочным процессом – все это устарело, несовременно. Мы говорим о трех хороших матчах «Локомотива», но надо смотреть и на другое: поединок с «Рубином» – полное безобразие. Игры как не было, так и нет. Качество все равно отсутствует.