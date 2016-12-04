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    Александр Кержаков заявил, что Спаллетти дарил игрокам «Зенита» кулоны с бриллиантами

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, какие подарки делал игрокам сине-бело-голубых бывший главный тренер команды Лучано Спаллетти. Напомним, итальянский специалист возглавлял петербургский клуб с 2009 по 2014 год, а на данный момент работает в «Роме».

    «Такого на моей памяти никогда не было, чтобы тренер собирал команду после выигрыша кубка. Дарил нам подарки, которые сам изготавливал на заказ – кулоны с номерами игроков и небольшими бриллиантами. То есть была такая, больше семейная атмосфера в команде», – сказал Кержаков.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.12.2016 23:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 5 декабря 2016, 09:15

      он вам подарки а вы его с придурком широковым сплавили

      1
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    • ...
      Рейтинг: +259

      Serhio1010 5 декабря 2016, 08:49

      Такие шутники все тут в комментариях))

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