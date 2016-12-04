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    Червиченко: «Промес устроил китайский саботаж после появления первого хорошего предложения из Европы»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о выступлении полузащитника красно-белых Квинси Промеса в нынешнем сезоне. По словам функционера, голландец стал хуже играть, когда в СМИ появились слухи об интересе к нему со стороны европейских клубов. В частности, ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов предложить за футболиста 25 миллионов фунтов.

    – По матчу в Самаре – проблема в том, что без Зе Луиша некому забивать? Давыдов и Зобнин не использовали свои шансы.

    – Проблема даже не в них, а в том, что с появлением первого хорошего предложения из Европы маленький китайский саботаж устроил Промес. Можно все свалить на то, что он до сих пор не восстановился из-за травмы, но сейчас он совершенно не похож на того Промеса, который играл за «Спартак» в начале сезона. То ли он, держа в голове возможность перехода, боится получить травму, то ли еще что… Не он первый, не он последний, который, как только есть возможность уехать, сразу всей своей игрой показывает – неплохо было бы меня продать.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.12.2016 21:46
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 5 декабря 2016, 10:21

      Червиченко прав.

      1
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      Рейтинг: +134

      FCQ 4 декабря 2016, 23:15

      Нужно на банку посадить тогда обдумаеться

      0
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 4 декабря 2016, 23:02

      Я писал после двух последних игр Спартака, что Промеса как будто подменили. Это к сожалению, объективный факт. Но многие ура-патриоты, способные только тупо кричать "Спартак - Чемпион" меня минусовали. Червиченко не люблю. Но он тоже отчетливо видит как и многие, надеюсь, что с Промесом серьезные проблемы. И при отсутствии Зе, это очень херово

      5
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 4 декабря 2016, 22:56

      Котись на все четыре стороны

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 4 декабря 2016, 22:52

      Да уж факт на темнокожее лицо.

      0
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      Рейтинг: +1191

      ttter 4 декабря 2016, 22:41

      Обычно Червя не воспринимаю в серьёз,но тут Он к сожалению прав.

      2
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      Рейтинг: +411

      aam 4 декабря 2016, 22:34

      Так он думал, что в футбол играют только летом. Только в России всё не так, как везде.

      0
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      Рейтинг: +2395

      shurik45 4 декабря 2016, 22:30

      Говорят Промес то ,не настоящий! Демоны!!!)

      2
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      Рейтинг: +3507

      FRZZ 4 декабря 2016, 22:20

      Значит нужно продавать, но вряд ли кто даст 25 млн.

      0
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      Рейтинг: +8172

      nik55 4 декабря 2016, 22:11

      похоже по делу говорит--правда очень редко

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