Михаил Кержаков: «В детстве ни разу не дрался с братом»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о своих взаимоотношениях со старшим братом Александром Кержаковым, который одновременно является одноклубником футболиста. По словам вратаря, в детстве между ними ни разу не было драк.

– Девиз вашего брата – «Бил, бью и буду бить!». А у вас есть девиз?

– Я придерживаюсь принципа, что труд должен быть кропотливым. Без каждодневного усердного труда ничего не добьешься.

– Брат над вами шутит? Вообще, в вашем общении чувствуется, что он старший, а вы младший?

– С годами это становится все менее заметно. Хоть я и младший брат, но уже не мальчик. Раньше были какие-то подколы, в том числе и в футбольном плане. Сейчас в общении разница в возрасте точно не чувствуется.

– Вы с братом дрались в детстве?

– Могу честно признаться, что мы с Сашей не дрались ни разу!