Карасев обслужит встречу «Барселона» — «Боруссия» М в Лиге чемпионов

Российская бригада арбитров будет работать на матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и менхенгладбахской «Боруссией».

Главным судьей встречи назначен Сергей Карасев. Помогать ему будут Антон Аверьянов, Тихон Калугин (ассистенты арбитра), Сергей Лапочкин, Сергей Иванов (дополнительные ассистенты) и Игорь Демешко (четвертый арбитр).

Этот поединок станет для Карасева уже третьим в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Ранее он работал на матчах «Наполи» – «Бешикташ» (2:3) и «Легия» – «Боруссия» Д (0:6).