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АПЛ. «Эвертон» сразится с «Манчестер Юнайтед»

4 декабря 2016, 13:31
5

Сегодня в Англии пройдет поединок 14-го тура АПЛ, в котором «Эвертон» на «Гудисон Парк» примет «Манчестер Юнайтед». Обе команды располагаются по соседству в турнирной таблице. Также стоит отметить, что команда Рональда Кумана в нынешнем сезоне не потерпела на своем поле еще ни одного поражения.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи. Начало в 19:00. Не пропустите!

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Эвертон Манчестер Юнайтед
Комментарии (5)
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ibragim_ibragimov_99
1480848309
Надеюсь что МЮ выиграет :)
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Baich
1480857218
Верю в МЮ !
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gigs84
1480857432
Победа нужна как воздух!
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Baich
1480873624
П........с Феллани опять все испортил!Гнать эту с...ку
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