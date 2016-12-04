АПЛ. «Эвертон» сразится с «Манчестер Юнайтед»

Сегодня в Англии пройдет поединок 14-го тура АПЛ, в котором «Эвертон» на «Гудисон Парк» примет «Манчестер Юнайтед». Обе команды располагаются по соседству в турнирной таблице. Также стоит отметить, что команда Рональда Кумана в нынешнем сезоне не потерпела на своем поле еще ни одного поражения.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи. Начало в 19:00. Не пропустите!