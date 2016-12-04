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    «Метцу» могут присудить техническое поражение в матче с «Лионом»

    Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас считает, что его команде должны присудить победу в матче чемпионата Франции с «Метцем» из-за отмены игры.

    Напомним, что встреча была остановлена из-за попадания петарды в стража ворот «Лиона» Антони Лопеша. Встреча была прервана при счете 1:0 в пользу «Метца».

    «Результат меня сейчас беспокоит меньше в сего, но я очень хорошо знаю регламент. Так как игра была отменена, вероятно, «Метц» ждет серьезное наказание. Вероятно, ему присудят техническое поражение», – сказал он.

    Источник: Le Figaro

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    04.12.2016 11:53
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