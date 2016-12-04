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    Обамеянг: «Не знаю, останусь ли я в «Боруссии»

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал свое будущее в немецком клубе.

    «Не знаю, останусь ли я в «Боруссии». Сейчас я думаю исключительно о футболе. Мне хочется показывать свою лучшую игру и завоевывать титулы. Думаю о спорте и ни о чем другом. В прошлом году я смог забить 18 мячей до Рождества. Надеюсь, что в этот раз мне удастся добиться большего. Но также я хочу сконцентрироваться и на второй половине сезона», — сказал он.

    Напомним, что в текущем сезоне габонец забил 15 голов в матчах Бундеслиги.

    Источник: FourFourTwo

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    04.12.2016 07:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +94

      Виталич 4 декабря 2016, 13:47

      оставайся ..а то будет как у Мхитаряна..подумай..

      0
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 4 декабря 2016, 11:12

      Бедный Ройс :(

      0
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