Обамеянг: «Не знаю, останусь ли я в «Боруссии»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал свое будущее в немецком клубе.

«Не знаю, останусь ли я в «Боруссии». Сейчас я думаю исключительно о футболе. Мне хочется показывать свою лучшую игру и завоевывать титулы. Думаю о спорте и ни о чем другом. В прошлом году я смог забить 18 мячей до Рождества. Надеюсь, что в этот раз мне удастся добиться большего. Но также я хочу сконцентрироваться и на второй половине сезона», — сказал он.

Напомним, что в текущем сезоне габонец забил 15 голов в матчах Бундеслиги.