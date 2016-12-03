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    На прощание с погибшими футболистами «Шапекоэнсе» пришло 100 тысяч болельщиков

    Примерно 100 тысяч болельщиков собралось в бразильском городе Шапеко на местном стадионе и около него, чтобы проститься с погибшими в авиакатастрофе футболистами «Шапекоэнсе». Сообщается, что фанаты начали занимать очередь еще до рассвета. Отметим, что большинство из них в связи с малой вместимостью арены наблюдали за прощальной церемонией со специальных экранов.

    Напомним, трагедия произошла 29 ноября в Колумбии. В результате авиакатастрофы погиб 71 человек, еще шесть, включая трех футболистов, остались в живых. Ранее сообщалось, что один из них может продолжить футбольную карьеру.

    Источник: Independent.co.uk

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    03.12.2016 22:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 4 декабря 2016, 05:07

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