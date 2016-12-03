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    Один из трех выживших игроков «Шапекоэнсе» может продолжить карьеру футболиста

    Защитник «Шапекоэнсе» Нето, выживший после авиакатастрофы в Колумбии, может продолжить футбольную карьеру. Об этом сообщил его отец.

    «Мой сын постепенно идет на поправку. Он перенес операцию на ноге. Врачи полагают, что мой сын сможет снова играть в футбол. Благодарю всех за молитвы», – сказал Хелам Мариньо Зампьер.

    Еще два выживших футболиста из-за полученных травм больше не смогут играть в футбол на профессиональном уровне. Напомним, трагедия, в результате которой погиб 71 человек, произошла 29 ноября.

    Источник: Mirror.co.uk

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    03.12.2016 21:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 4 декабря 2016, 01:20

      Если так, то это будет настоящим чудом и подвигом человека, переживший такое.

      0
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      Рейтинг: +11487

      alp 4 декабря 2016, 00:15

      не сможет, парни... футбол, это перелеты, а я не представляю, как после такого Нето сможет подняться на самолет... не дай Бог никому попасть в такую передрягу..... всем здоровья.

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 3 декабря 2016, 22:09

      Игроку конечно здоровья, но я не вижу смысла, после такой трагедии, продолжать карьеру . . . сколько мужества надобно, чтобы вновь заставить себя сесть в самолет, а без перелетов, играть можно разве что за клуб из 4-5 дивизиона, у которого лишь региональные матчи и кубки . . . где в соперниках команды, к которым "пешком" можно ходить

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      Рейтинг: +12

      Alexis El Pistolero > Аристократ Олжик 3 декабря 2016, 22:34

      Игрок может стать талисманом для клуба, и играть он может домашние матчи. Знакомы ли вы с таким игроком, как Деннис Бергкамп? Он добирался на матчи либо на поездах, либо на автомобиле.

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Alexis El Pistolero 5 декабря 2016, 09:17

      Ну играть исключительно домашние матчи не резон, а летние сборы? Прочел в википедии про Бергкампа, где Венгер сказал, что понимает страх Денниса, но его путешествия сильно сказываются на его физической силе и настроении . . .
      Бергкамп - один на миллион!!!

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      Рейтинг: +447

      alexidj 3 декабря 2016, 21:50

      здоровья!

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