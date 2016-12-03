Фантазиста: Евгений Краев стал победителем Эль Класико! Десять лучших игроков получат призы

Завершился очередной тур Фантазисты, посвященный главному матчу выходных. По итогам Эль Класико лучшим прогнозистом оказался Евгений Краев, угадавший 11 верных результатов. Такое же количество баллов набрал пользователь CSKA75875. Однако Евгений Краев быстрее вступил в розыгрыш. Третье место занял MaxiUs, он тоже угадал 11 правильных результатов. Но его стратегия ставок была менее рискованной, и MaxiUs заработал 2800 баллов. По правилам этого розыгрыша Фантазисты, победитель получит 30 тысяч болларов, участник, занявший второе место, — 25 тысяч болларов, и пользователь на третьем месте — 20 тысяч болларов.

Далее десятка лучших выглядит так:

4 место и 15 000 — wopelw

5 место – 10 000 — pntrz

6 место – 5 000 — алекс88

7 место – 5 000 — Кlaksvikar Ittrotarselag​

8 место – 5 000 — Deron

9 место – 5 000 — Amir005

10 место – 5 000 — Neverov1

Все призы уже переведены победителям.

Кроме того, 50 лучших участников Фантазисты получают по 200 бустеров в онлайн-игре 11х11. Чтобы их получить, пишите на bets@bombardir.ru название своей команды и ID.

Подробные правила и условия «Фантазисты Эль Класико» можно прочитать здесь.