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  • Фантазиста: Евгений Краев стал победителем Эль Класико! Десять лучших игроков получат призы

Фантазиста: Евгений Краев стал победителем Эль Класико! Десять лучших игроков получат призы

3 декабря 2016, 20:41
20

Завершился очередной тур Фантазисты, посвященный главному матчу выходных. По итогам Эль Класико лучшим прогнозистом оказался Евгений Краев, угадавший 11 верных результатов. Такое же количество баллов набрал пользователь CSKA75875. Однако Евгений Краев быстрее вступил в розыгрыш. Третье место занял MaxiUs, он тоже угадал 11 правильных результатов. Но его стратегия ставок была менее рискованной, и MaxiUs заработал 2800 баллов. По правилам этого розыгрыша Фантазисты, победитель получит 30 тысяч болларов, участник, занявший второе место, — 25 тысяч болларов, и пользователь на третьем месте — 20 тысяч болларов.

Далее десятка лучших выглядит так:

4 место и 15 000 wopelw
5 место – 10 000 pntrz
6 место – 5 000 алекс88
7 место – 5 000 Кlaksvikar Ittrotarselag​
8 место – 5 000 Deron
9 место – 5 000 Amir005
10 место – 5 000 Neverov1

Все призы уже переведены победителям.

Кроме того, 50 лучших участников Фантазисты получают по 200 бустеров в онлайн-игре 11х11. Чтобы их получить, пишите на bets@bombardir.ru название своей команды и ID.

Подробные правила и условия «Фантазисты Эль Класико» можно прочитать здесь.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Испания
Комментарии (20)
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MaxiUs
1480787996
расчитайте поскорее пожалуйста.
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DjZinc
1480791003
а свой результат узнать нельзя что ли??
Ответить
roman230582
1480792680
Блин, счет угадал, а в призы не попал
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Михаил Шевченко
1480793788
С первого раза 110))) А часто фантазиста проводится?
Ответить
BoltCX
1480800928
Всем спасибо! Ждём следующего конкурса!
Ответить
алекс88
1480801141
Ооооо 6е место за мной
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Amir005
1480802279
Я тоже в призерах
Ответить
Евгений Краев
1480840656
я победил!!!! ура!!! спасибо!!!! только почему-то не перечислили
Ответить
pntrz
1480946093
норм
Ответить
Ф@Н@Т Н@ ВИР@Ж12
1481029144
занял 14 место,но как получить свои 200 бустов в игру? я хрен знает,как входить на этот бетс бомбардир? http://prntscr.com/dg0bem на гугл выкидывает,и где там войти?
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