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    Блог редакции «Бомбардира» Все блоги -

    Фантазиста. Угадай исход матча «Барселоны» и «Реала» и выиграй призы!

    1 декабря 2016
    Специально к Эль Класико «Бомбардир» проводит мини-конкурс прогнозов – Фантазиста. Угадай исход событий, которые произойдут на матче «Барселоны» и «Реала» и выиграй приз.

    Фантазиста вернулась! На этот раз мы предлагаем вам угадать все события, которые произойдут на матче «Барселоны» и «Реала» в эту субботу, 3 декабря, в 18:15.

    В этом розыгрыше Фантазисты вы можете выиграть боллары для ставок в основном Конкурсе прогнозов. И призовых мест аж 10!

    Итак, 10 лучших игроков Фантазисты получат:

    1 место – 30 000
    2 место – 25 000
    3 место – 20 000
    4 место – 15 000
    5 место – 10 000
    6-10 место – 5 000

    ИГРАТЬ

    Кроме того, 50 лучших игроков могут выиграть по 200 бонусных бустеров. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба!

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    Важно: Бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

    Сделать свои прогнозы можно уже прямо сейчас! Участвовать в этом конкурсе может любой зарегистрированный пользователь «Бомбардира». Прием ваших ответов завершится за час до начала матча в эту субботу, 3 декабря, в 17:15 мск. Результаты будут объявлены после матча.

    ИГРАТЬ

    Как будут рассчитываться очки? Задача участника — спрогнозировать как можно больше событий, которые случатся во время матча. Чем менее вероятен исход события, тем больше очков можно заработать. При подведении итогов мы будем использовать официальную статистику матча и всей редакцией будем пристально следить за ходом игры.

    Что будет, если несколько участников наберут одинаковое количество очков? Победит тот, у кого будет больше правильных ответов. Если они совпадут и в этом показателе, то выше будет тот, кто отправил свои ответы раньше.

    Можно ли будет оспорить результаты? В случае вопиющей ошибки мы, конечно, сделаем перерасчет.

    Могу ли я ответить не на все вопросы? Нет. Иначе анкета просто не отправится.

    ИГРАТЬ

    Рейтинг: 4.8 Голосов: 6
    Комментарии3
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 2 декабря 2016, 16:00

      реал 1-0

      0
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      Рейтинг: +10

      yoshomitsu 1 декабря 2016, 23:41

      3-0 и все!

      0
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      Рейтинг: +794

      JI e x a 1 декабря 2016, 20:39

      счет будет 1 2

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