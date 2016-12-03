Черчесов: «Я – тренер культурный, матом не ругаюсь, или делаю это так, что никто не слышит»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не разделяет мнение общественности, считающую его жестким тренером. Также специалист подчеркнул, что старается не использовать в общении с футболистами нецензурную лексику.

«В «Легии» ко мне хорошо относились, не было такого, что кто-то из-за моей национальности говорил, мол, уезжай отсюда. Там в паспорт не смотрят, там смотрят, хороший ты тренер или нет. «Легия» звала меня гостем на матчи Лиги чемпионов.

Польский язык я не выучил, в основном общался через переводчика. Говорил ему: половина успеха – твоя, потому что, если игроки меня не поймут, ничего не получится. Так что, либо ты разделишь успех, либо меня утопишь. Понимают ли в Польше русские ругательства? Я – тренер культурный и не ругаюсь. А если ругаюсь, этого никто не слышит.

Не надо называть меня жестким тренером. Я тренер конкретный, потому что игроки любят конкретику. Требовательный — да, но не жесткий», – сказал Черчесов в эфире программы «Важная персона» на телеканале «Москва 24».