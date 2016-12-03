Червиченко считает, что Селихов может стать вратарем «Спартака» на ближайшие десять лет

Конечно в игре с Крыльями оборона Спартака виновата полностью в пропущенных голах. Но, извините меня! Лория отразил все летящие в ворота мячи, в то время как со стороны Крыльев статистика такова: 5 ударов по воротам - 4 гола. Ребров не выручил ни в одном случае! Если виновата только оборона, то зачем тогда в команде вратарь? Артем к сожалению, ничего в этой игре не сделал, чтобы помочь команде. Всё что летело в ворота - всё попало. И в том числе по вине вратаря, выдавшего наверное наихудшую свою игру за прошедшие туры. Вот в том и меряется мастерство голкипера - в стабильности. А то в в игре с Тереком блистал, сделал 3 сейва, а в игре с Крыльями, ни разу не выручил. Как мне не жаль это признавать, а похоже Артему пора уступать место молодым. То бишь Селихову. Имхо, мое личное мнение
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение насчет перспектив в московском клубе голкипера Александра Селихова, приобретенного недавно у «Амкара». 22-летний страж ворот связал себя контрактом с красно-белыми сроком на 4,5 года. Соглашение начнет действовать 6 декабря.
«Селихов – очень перспективный голкипер. Думаю, он может стать эпохой в «Спартаке», занять место в его воротах лет на десять. Считаю его более качественным вратарем по сравнению с Ребровым. Матч с «Крыльями» показал уровень Артема, который не потащил практически ни одного мяча. Хотя там вся оборона провалилась», – сказал Червиченко.
В текущем розыгрыше РФПЛ на счету Селихова 16 матчей, в которых он пропустил 12 голов.