Иньеста включен в заявку «Барселоны» на поединок с «Реалом»

«Барселона» опубликовала заявку на сегодняшнюю встречу 14-го тура Примеры с «Реалом». Отметим возвращение в состав хавбека Андреса Иньесты, травмировавшегося в матче с «Валенсией» 22 октября. При этом по разным причинам не примут участия в сегодняшней игре голкипер Жорди Масип, защитники Жереми Матье и Рафинья, а также хавбек Алейш Видаль.

Полная заявка «Барселоны» на матч с «Реалом»:

Вратари: тер Штеген, Силлессен.

Защитники: Динь, Альба, Маскерано, Пике, Умтити, Серхи Роберто.

Полузащитники: Гомеш, Ракитич, Бускетс, Д. Суарес, Туран, Иньеста.

Нападающие: Л. Суарес, Месси, Неймар, Алькасер.

Поединок «Барселона» – «Реал» состоится на стадионе «Камп Ноу» и стартует в 18:15 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.