Бердыев считает, что для достижения больших побед нужно верить в чудо и в собственные силы

Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев поделился секретом, рассказав, за счет чего его командам удается добиваться побед над топ-клубами Европы. Напомним, в игре пятого тура группового раунда Лиги чемпионов желто-синими на своем стадионе была повержена «Бавария» (3:2).

«Верьте в чудо. Когда наши игроки поверили, что могут обыграть топ-клуб, то мы выиграли у «Баварии». Нужно постоянно работать и тогда все получится», – сказал Бердыев.

Перед заключительным туром «Ростов» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, имея четыре очка в активе, и сохраняет хорошие шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.