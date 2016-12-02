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    Погребняк отказался комментировать жалобу на «Динамо»

    Нападающий «Динамо» Павел Погребняк не стал комментировать свою жалобу в палату по решению споров на клуб. Напомним, ранее появилась информация, согласно которой форвард требует с бело-голубых 30 миллионов рублей задолженности.

    – Пока не готов ничего комментировать.

    – Но у «Динамо» есть долги перед вами?

    – Не готов сказать. Наберите через пару дней.

    В текущем сезоне Погребняк провел четыре матча, в общей сложности проведя на поле 116 минут.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.12.2016 18:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +929

      ДСА 7 декабря 2016, 05:13

      Погребняк миллионы не считает, поэтому и не готов сказать.

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 5 декабря 2016, 13:15

      а че тут коментировать

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      Рейтинг: +12

      muromen > NEMETSRUS 5 декабря 2016, 16:24

      Требовательные какие! А к себе никаких требований предъявлять не надо?!

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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 4 декабря 2016, 07:33

      заработал бедненкий :-)

      0
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 3 декабря 2016, 00:09

      Пусть платит кто его туда засунул

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 2 декабря 2016, 23:30

      Пришёл я на работу, провёл на ней 2,5 часа, ушёл..хочу 30 миллионов)

      1
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