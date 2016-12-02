Погребняк отказался комментировать жалобу на «Динамо»

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк не стал комментировать свою жалобу в палату по решению споров на клуб. Напомним, ранее появилась информация, согласно которой форвард требует с бело-голубых 30 миллионов рублей задолженности.

– Пока не готов ничего комментировать.

– Но у «Динамо» есть долги перед вами?

– Не готов сказать. Наберите через пару дней.

В текущем сезоне Погребняк провел четыре матча, в общей сложности проведя на поле 116 минут.