Погребняк отказался комментировать жалобу на «Динамо»

Погребняк миллионы не считает, поэтому и не готов сказать.
Нападающий «Динамо» Павел Погребняк не стал комментировать свою жалобу в палату по решению споров на клуб. Напомним, ранее появилась информация, согласно которой форвард требует с бело-голубых 30 миллионов рублей задолженности.
– Пока не готов ничего комментировать.
– Но у «Динамо» есть долги перед вами?
– Не готов сказать. Наберите через пару дней.
В текущем сезоне Погребняк провел четыре матча, в общей сложности проведя на поле 116 минут.