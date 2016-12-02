«Зенит» отправился в Ростов-на-Дону без Александра Кержакова

«Зенит» определился с заявкой на матч 17-го тура РФПЛ против «Ростова». Тренерский штаб питерского клуба взял с собой 20 футболистов. Отметим, что в заявке отсутствует форвард Александр Кержаков.
Вратари: Лодыгин, Кержаков, Бабурин.
Защитники: Анюков, Новосельцев, Нету, Ломбертс, Чернов, Кришито, Жирков.
Полузащитники: Юсупов, Витсель, Могилевец, Маурисио, Жулиано, Мак.
Нападающие: Гасилин, Кокорин, Дзюба, Джорджевич.
Встреча состоится 3 декабря и начнется в 19:00 по московскому времени.
Источник: ФК «Зенит»