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«Зенит» отправился в Ростов-на-Дону без Александра Кержакова

2 декабря 2016, 16:10
14

«Зенит» определился с заявкой на матч 17-го тура РФПЛ против «Ростова». Тренерский штаб питерского клуба взял с собой 20 футболистов. Отметим, что в заявке отсутствует форвард Александр Кержаков.

Вратари: Лодыгин, Кержаков, Бабурин.

Защитники: Анюков, Новосельцев, Нету, Ломбертс, Чернов, Кришито, Жирков.

Полузащитники: Юсупов, Витсель, Могилевец, Маурисио, Жулиано, Мак.

Нападающие: Гасилин, Кокорин, Дзюба, Джорджевич.

Встреча состоится 3 декабря и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Кержаков Александр
Комментарии (14)
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Вомбат
1480704035
Кержаков мог бы пригодиться, он мало сыграл с Уфой и не устал. К сожалению, легендарный форвард отметил день рождения не только приглашением Шнура, но и избыточным поеданием поросятины, а также соответствующими тостами (для непонятливых - пожеланием неудачи главному сопернику своей команды). Поэтому помочь команде не сможет.
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Gullit 76
1480707102
Понятно Луческу нужна победа над Ростовом,а в лиге европы Кержакова запустит.
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zenit2012
1480711064
Ждем интересной игры, Ростов заслуживает уважения.
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