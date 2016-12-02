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    Слуцкий заявил, что ЦСКА будет бороться до конца

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал отставание команды от лидирующей группы, а также заявил, что команда будет бороться до конца.

    – Вернемся на минуту к неутешительной десятиматчевой серии красно-синих. На ваш взгляд, была ли это некая яма – физиологическая, психологическая, какая угодно?

    – Я не могу назвать это ямой. Скорее, это текущая объективная ситуация. Какие-то игроки травмированы, другие находились не в лучшем состоянии. Из-за этого мы определенное время могли не тренироваться полноценно, а только готовить игроков к матчам. Прекрасно знаем, что у нас короткая обойма, мы не можем себе позволить держать большее количество футболистов, поэтому понимаем, что все это возможно в любой момент. Ребята большие молодцы — они с микроповреждениями, а кто-то и с более серьезными травмами, как Марио, выходят и играют.

    – Насколько велики наши шансы догнать команды, ушедшие в отрыв?

    – Понимаю, что болельщики сейчас ждут от нас большего и ни в коем случае не пытаюсь оправдываться, но покуда у нас остаются шансы на самые высокие места в чемпионате России, крайне важно, чтобы наш 12-й игрок продолжал нас поддерживать. У нас уже было десять гостевых поединков, то есть календарь во втором круге благоприятный. Понятно, что этим еще надо воспользоваться, реализовать свое преимущество на футбольном поле. Конкуренция в чемпионате России сейчас очень высока, как и все эти годы. Да, наши соперники имеют определенный гандикап, который мы сами позволили им получить, но мы надеемся на наш опыт, характер, какой-то кадровый потенциал. Команда будет бороться до конца, и мы просим болельщиков поддержать нас в этом стремлении, регулярно заполняя трибуны прекрасной «Арены ЦСКА».

    Напомним, на данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 29 очков.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    02.12.2016 13:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 3 декабря 2016, 11:56

      ЦСКА всегда будет первым!

      0
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      Рейтинг: +75

      dedruz 2 декабря 2016, 18:27

      на самом деле некрасиво получается: лишают здоровья игроков команды, не имея скамейки.. а здоровье оно не казенное - причем уменьшается очень быстро, когда играет один состав.. Надо господам думать об игроках, а не о доходах с продаж абонементов..

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 декабря 2016, 16:27

      Самое главное Леонид Викторович, никуда из ЦСКА не уходи. Зимой наигрывай
      молодёжь из аренды и молодежного состава, и все оставшиеся игры без потери очков и ЦСКА будет чемпионом как и раньше.

      0
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      Рейтинг: +103

      Серго24 2 декабря 2016, 15:35

      Хорошо все грамотно объяснил до сих пор не понимающим людям....Любая другая команда в РФПЛ с таким кризисом как у ЦСКА после 1 круга была бы в низу турнирной таблицы.....Динамо можно вспомнить)

      2
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      Рейтинг: +2889

      nemolod 2 декабря 2016, 13:44

      Эта "короткая обойма" у вас давным-давно,а покупкой одного-двух игроков эту проблему не решить,так как во-первых хорошие футболисты дорого стоят,а во-вторых новых два игрока не заменит травмированных пять-шесть из основы,так что единственный выход-это брать из дубля,но там никак это дело не могут успешно решать!

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      Рейтинг: +103

      Серго24 > nemolod 2 декабря 2016, 15:37

      а ты не заметил что с дубля уже двое в основе один из них в старте по моему уже 3 или 4 игры отыграл

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