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    Широков: «При Каррере глупых ляпов в обороне у «Спартака» уже не видно»

    Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков отметил основные изменения в игре красно-белых с приходом Массимо Карреры. По мнению экс-футболиста, команда перестала совершать глупые ошибки в обороне, что ранее было характерно для нее.

    «Каррера наладил игру в защите. Не скажу, что они пляшут от защиты, но когда порядок в обороне, можно атаковать более раскрепощенно, что и делают спартаковцы. До этого «Спартак» достаточно много пропускал, а сейчас они первые-вторые по пропущенным мячам. Конечно, моменты у ворот «Спартака» возникают, но не из-за своих ошибок, а именно благодаря действиям соперника. Глупых ляпов у спартаковцев уже не видно, и за счет этого стало меньше необязательных пропущенных мячей», – заявил Широков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.12.2016 18:19
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +300

      Zeff 1 декабря 2016, 23:09

      Теперь видно. Спасибо Рома! Давай ещё про Спартак.

      0
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      Рейтинг: +80

      Kostas_2011 1 декабря 2016, 21:21

      ахахаха. Как неудобно вышло))))

      0
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      Рейтинг: +413

      За Московский ЦСКА 1 декабря 2016, 21:07

      Рома, повтори перед Рубином еще раз эту фразу!!!

      1
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      Рейтинг: +23

      Zebrik 1 декабря 2016, 21:06

      Счас Ромка сидит и смущенно ржет.))
      Жду следующего заявления Широкова : "Спартаку не грозт вылет в ФНЛ!" )))))

      1
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      Рейтинг: +4095

      Kollljan 1 декабря 2016, 20:54

      Широков: «При Каррере глупых ляпов в обороне у «Спартака» уже не видно»
      Сегодняшние 4:0 от Крыльев тому доказательство

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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 1 декабря 2016, 20:17

      Ромка красавчег!Ну ляпни еще что нибудь в таком духе :)

      1
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      Рейтинг: +191

      KROFF 1 декабря 2016, 20:03

      Вот умеет Широков во время что нибудь ляпнуть глупое.

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff > KROFF 1 декабря 2016, 23:23

      Ты что? Это он с умыслом. Сглазил Рома Спартак. Не видать им счастья.

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      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 1 декабря 2016, 19:44

      Самарцы,остановитесь! Рома будет в шоке!

      2
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      Рейтинг: +2269

      dyema 1 декабря 2016, 19:33

      ВИДНО-ВИДНО)))

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