Саутгейт: «Я подарю Англии сборную, которой страна будет гордиться»

Гарет Саутгейт горд своим назначением на должность главного тренера сборной Англии. По словам специалиста, он собирается «сделать свою работу успешной».

«Я очень горд тем, что меня назначили главным тренером сборной Англии. Тем не менее я также прекрасно понимаю, что получить работу — это одно. Теперь я хочу сделать свою работу успешной. Мне нравилось работать с игроками в течение последних четырех матчей, и мне кажется, что у этой команды есть огромный потенциал.

Я должен дать стране сборную, которой бы она гордилась и наслаждалась просмотром ее игр», – сказал англичанин.