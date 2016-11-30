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  • Гончаренко: «У меня нет разочарования результатом. Главное, что у нас есть команда»

Гончаренко: «У меня нет разочарования результатом. Главное, что у нас есть команда»

30 ноября 2016, 22:12
4

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после матча 16-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2).

«У меня нет разочарования результатом. Главное, что у нас есть команда. У нас не было обреченности – была уверенность в своих силах. Не повезло в концовке. Может, «Зениту» вернулось за поражение в Краснодаре. В целом не считаю, что мы сильно хуже выглядели на поле соперника. У нас хорошая команда: есть резерв и молодые футболисты.

Есть ли задача попасть в еврокубки? Мы уже неоднократно отмечали, что у нас стоит задача готовиться к каждому матчу – мы не должны распыляться на такие мысли. Есть ли финансовые возможности усилить состав? Мы можем себе позволить делать трансферы, хотя можем взять и молодого игрока», – сказал Гончаренко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Уфа Гончаренко Виктор
Комментарии (4)
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Sergej-74
1480534331
хоть и проиграли смотрелись достойно
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Небесная
1480536656
играли хорошо
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spaike
1480537916
Команду он точно собрал отличную, а по игре я бы сказал что Уфа выглядела предпочтительней, но на концовку не хватило сил.
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Аскорбин
1480574648
АДЕКВАТНЫЙ ТРЕНЕР.УФА ХОРОШО СЫГРАЛИ.
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