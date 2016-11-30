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    Слуцкий: «Раньше другие нападающие имели игровое время. Сейчас его имеет Чалов»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после матча 16-го тура РФПЛ против «Оренбурга» (2:0).

    – Тяжелая игра, тяжелая победа. Выполнили план на игру. Поздравляю Акинфеева с 252 матчем на ноль.

    – Игнашевич в опорной зоне обретет вторую молодость?

    – У него еще и первая не закончилась.

    – Чем Чалов лучше других форвардов ЦСКА?

    – Другие нападающие имели игровое время. Сейчас его имеет Федя. При прочих равных надо отдавать предпочтение собственным воспитанникам, – передает слова Слуцкого корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.11.2016 21:38
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 1 декабря 2016, 10:31

      Глянь,ребята,что заблеял Слуцкер ! ..."предпочтение собственным воспитанникам".

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 1 декабря 2016, 01:25

      Чалов - очень талантливый парень. Но ему нужен опытный партнёр в атаке, который бы его понимал. Думбия был уже готовым футболистом, но поиграв с Вагнером Лавом, он очень многому у него научился. И когда нужно, тоже стал играть подыгрывающим. Головин же молод и вообще не форвард. Вернблум тоже, да и на позиции нападающего у него недостаточно навыков форварда. Страндберг молод, Траоре вообще никакой. А Чалову позарез нужен более опытный и грамотный партнёр, который бы его понимал на поле. Вот когда Широков бы мог пригодиться!!!

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > cska-62 1 декабря 2016, 09:24

      В ЦСКА есть А.Дзагоев, он поможет Ф.Чалову. А.Дзагоев поиграл
      с Вагнеро Лавом и многому у него научился. Вот так.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > vladimir-7 1 декабря 2016, 14:51

      Я тоже очень на это надеялся, но... У Алана что-то со здоровьем сейчас явно не в порядке, и он может выпускаться опорником... Тогда это уже не партнёр в атаке, который нужен...
      Если есть время, пересмотрите пару последних матчей и все действия Чалова... Они осмысленны, остры и часто оригинальны... По половину его передач партнёры не предчувствуют! Не понимают они его!

      -1
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      Рейтинг: +7

      svoyy 30 ноября 2016, 23:42

      О результате уже не думает, за молодых переживает...лимит убивает конкуренцию, только при прочих равных наш футболит может выйти на поле, а не потому-что паспорт.

      0
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      Рейтинг: +592

      spaike 30 ноября 2016, 23:34

      Чалову только опыта поднабраться, да удар поставить!
      А в ЦСКА нужно возвращать Васина и Чернова и наигрывать их за основу.

      5
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      Рейтинг: +25030

      bset 30 ноября 2016, 23:31

      Следующий шаг - Чернов и Васин!

      0
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      Рейтинг: +1171

      Argon 30 ноября 2016, 22:25

      "При прочих равных надо отдавать предпочтение собственным воспитанникам..." - настоящий респект за эти слова.

      2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 30 ноября 2016, 22:14

      Ну пока Чалов ничего не забил, а для нападающего это огромный минус. Старается конечно, но этого мало без результата то. Не будет забивать сядет на лавку. Поэтому не хвалите парня раньше времени

      0
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 30 ноября 2016, 21:55

      Чалов это прорыв! скоро займет место в сборной!

      5
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