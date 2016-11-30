РФПЛ. «Рубин» одолел «Арсенал»

В матче 16-го тура РПФЛ «Рубин» обыграл «Арсенал» благодаря точному удару Жонатаса со счетом 1:0.
Таким образом, казанцы набрали 23 очка и вышли на восьмое место, а туляки с девятью баллами остались на последней позиции.
Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур
Рубин (Казань) – Арсенал (Тула) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Жонатас, 62.
Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, Камболов (Оздоев, 83), М'Вила, Гарсия (Лестьенн, 59), Жонатас (Девич, 80), Рочина, Жемалетдинов.
Арсенал: Левашов, Хагуш, Ершов (Рыжков, 86), Вергара, Беляев, Горбатюк, Стеклов, Максимов (Мухаметшин, 46 – Аппаев, 69), Горбатенко, Берхамов, Бурмистров.
Предупреждения: Рыжиков, 89 – Хагуш, 32.
Источник: Бомбардир.ру