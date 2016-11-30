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    РФПЛ. «Рубин» одолел «Арсенал»

    В матче 16-го тура РПФЛ «Рубин» обыграл «Арсенал» благодаря точному удару Жонатаса со счетом 1:0.

    Таким образом, казанцы набрали 23 очка и вышли на восьмое место, а туляки с девятью баллами остались на последней позиции.

    Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

    Рубин (Казань) – Арсенал (Тула) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Жонатас, 62.

    Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, Камболов (Оздоев, 83), М'Вила, Гарсия (Лестьенн, 59), Жонатас (Девич, 80), Рочина, Жемалетдинов.

    Арсенал: Левашов, Хагуш, Ершов (Рыжков, 86), Вергара, Беляев, Горбатюк, Стеклов, Максимов (Мухаметшин, 46 – Аппаев, 69), Горбатенко, Берхамов, Бурмистров.

    Предупреждения: Рыжиков, 89 – Хагуш, 32.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.11.2016 20:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 30 ноября 2016, 22:09

      Тула с Томском похоже на вылет

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +353

      Rebrova 30 ноября 2016, 21:03

      Красивое слово - одолел))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 30 ноября 2016, 20:59

      Понятно, что не топ-соперник, да и дома, но три очка греют душу.

      -1
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