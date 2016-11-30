Матч с «Оренбургом» стал для Слуцкого трехсотым во главе ЦСКА

Игра с «Оренбургом» стала для Леонида Слуцкого трехсотой на посту главного тренера ЦСКА.

ЦСКА под руководством нынешнего наставника одержал 165 побед, 73 раза проигрывал и 61 раз расходился миром. Отметим, ни один бывший тренер армейского клуба таким количеством матчей похвастать не мог.

Слуцкий возглавляет ЦСКА с октября 2009 года. Под его руководством команда трижды выигрывала чемпионат России (сезоны-2012/13, 2013/14, 2015/16) и дважды – Кубок России (2010/11, 2012/13).